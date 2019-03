Nikolaj, Heidi og Christian tog en tørn for naturen

Søndag var der Ren Dag, og det sendte hundredevis af frivillige rundt om i kommunen ud med det skarpe blik for affald smidt i naturen.

- Jeg tror, vi er 50-60 stykker i år, og det er flere, end der plejer at være.

- Det første år var Nikolaj med i trækvogn, så vi har været med i mange år efterhånden, fortalte Heidi Hansen, der glædede sig over, at der var flere nye ansigter blandt indsamlerne:

I Bylderup-Bov var der mødested på byens plejehjem, og Heidi Hansen og Christian Brodersen var sammen med sønnen Nikolaj traditionen tro troppet op for at tage den sædvanlige tur fra byen og ud mod Lendemarkskov.

Det var nemlig dagen for den årlige Ren Dag-aktion, og omkring 50 steder rundt om i kommunen var der anmeldt en indsamling til Danmarks Naturfredningsforening, der står bag arrangementet.

Bylderup-Bov: Over hele Aabenraa Kommune vrimlede det søndag med flittige affaldssamlere.

Dåser og hundelort

Som erfarne affaldsindsamlere kunne familien Hansen/Brodersen fortælle, at der desværre kom lige så meget i sækkene, som der plejer. Det er stadig dåser og poser med hundelort, der er topscorerne.

- Jeg har overvejet at skrive til kommunen, for der er altså kommet flere af de hundehømhøm-poser, efter de har fjernet skraldespandene ved busstoppestederne, lød det fra Heidi Hansen, inden det sidste stykke af ruten skulle finkæmmes, og alle indsamlerne samles til en hyggestund med grillpølser på byens torv.

Ud over søndagens arrangementer har også flere af kommunens skoler, børnehaver og andre institutioner i ugens løb givet et nap med for en ren natur.