Bylderup-Bov: I dag fremstilles en 42-årig mand fra Bylderup-Bov i Retten i Sønderborg.

Manden er tiltalt for at have nikket sin kæreste - en 34-årig kvinde - en skalle og truet hende på livet. Det skal have fundet sted i Bylderup-Bov lørdag aften.