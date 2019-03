Ni store brande koster kassen for sønderjysk forsikringsselskab

Et usædvanligt stort antal brande har kostet på bundlinjen for Sønderjysk Forsikring.

Forsikringsdriften gav et overskud på 2,5 millioner mod 8,9 millioner i 2017, og det skyldes et usædvanligt stort antal brande, der har kostet kassen.

Aabenraa: Et overskud på 81.000 kroner. Sådan lyder årets resultat for 2018 for Sønderjysk Forsikring, og det er ikke tilfredsstillende, da forsikringsselskabet landede et overskud på næsten 17 millioner kroner i 2017. Der er to årsager til, at millionoverskuddet er skrumpet så meget ind.

7000 nye kunder

En del uro på de finansielle markeder i 2018 har også kostet en del på bundlinjen for Sønderjysk Forsikring. Det endte med et negativt investeringsafkast på minus 6 millioner kroner mod et plus på over 14 millioner kroner i 2017.

- Hele branchen har fået negative investeringsafkast, og set i forhold til vores samlede investeringsaktiver er der tale om mindre korrektioner, og vi kan også konstatere, at det tabte i 2018 indtil videre er vundet tilbage i starten af 2019, siger Frank Abel.

Af positive ting viser regnskabet for Sønderjysk Forsikring, at der har været en vækst på 10,8 procent i præmieindtægten. Det er et tegn på flere kunder.

- Vi har taget imod 7000 nye kunder i 2018, og det glæder os naturligvis at kunne byde så mange nye kunder velkomne. Der har været en afgang på 3300 kunder, men gennem de sidste år har vi haft en stigende netto-tilgang af kunder, og det er meget positivt, siger Frank Abel.

Samlet set er Frank Abel ikke i tvivl om den overordnende konklusion på regnskabet.

- Det er ikke et tilfredsstillende resultat, men vi har dog opnået et positivt resultat på trods af de mange brande, og så glæder vi os over de mange nye kunder, siger han.