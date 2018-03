Ni nye sagsbehandlere skal få flere i job

Et nyt jobprojekt skal få endnu flere kontanthjælpsmodtagere i beskæftigelse over de næste fire år i Aabenraa Kommune.

Aabenraa: Da Aabenraa Kommune i 2016 og over en fire-årig besluttede sig for at investere et tocifret millionbeløb på et stort jobprojekt, var målet at halvere antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere samt på integrationsområdet at gøre 50 procent af borgerne selvforsørgende. Efter godt to år er målene i det såkaldte KIK-1 projekt allerede nået, og det har fået kommunen til at hæve barren.

- Vi har fået blod på tanden, og vi vil fortsætte med at lave en ekstraordinær indsats, siger Ejler Schütt (DF), der er formand for arbejdsmarkedsudvalget i Aabenraa Kommune.

Derfor har arbejdsmarkedsudvalget sagt god for at nedlægge det nuværende projekt, hvor målene jo er blevet indfriet, og i stedet sætte et nyt KIK-2 projekt i søen. Hvis forslaget også bliver godkendt af økonomiudvalget og i sidste ende byrådet, er det planen, at det nye KIK projekt starter op midt i 2018, og denne gang er det ikke kun målrettet aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

- Målet er at reducere antallet af alle kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere med en tredjedel. Fra det nuværende niveau ned til under 800, og det er over en fire-årig periode, siger Søren Lorenzen, der er arbejdsmarkedsdirektør i Aabenraa Kommune.