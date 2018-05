Ni måneder efter indvielse: Arena har brug for 13 millioner kroner til renovering

Politikerne står over for at skulle finde knap 13 millioner kroner til en renovering af Arena Aabenraa. Arkivfoto: Hans Chr. Gabelgaard

Det er under et år siden, at Arena Aabenraa blev taget i brug, og nu skal politikerne forholde sig til, at der er et efterslæb, når det gælder vedligehold.

Aabenraa: Da Arena Aabenraa blev indviet den 19. august sidste år, var det efter en investering på 81,4 millioner kroner. Nu har forvaltningen så meddelt politikerne, at der er behov et større millionbeløb til vedligehold. Kultur, plan & fritid har oplyst kultur- og fritidsudvalget om, at der inden for de kommende fire år er brug for knap 13 millioner kroner til et "efterslæb på vedligehold". - En del af pengene skal bruges til bassiner i svømmehallen, en anden del til tagkonstruktioner, hvis man tager de store poster, siger planchef Bo Riis Duun, som påpeger, at efterslæbet allerede var kendt, da man holdt arkitektkonkurrencen for Arena Aabenraa. - Den ældste del af centret er 47 år gammel og svømmebadet er opført i 1971. Der er blevet vedligeholdt hen ad vejen, men indimellem kan der komme større poster, uddyber Bo Riis Duun, som kalder det rettidig omhu, når man ser på, hvad der venter af større opgaver. Der var ifølge planchefen ingen grund til, at en renoveringsopgave som den, der venter, indgik i det store byggeprojekt. - Det fungerer godt nok, som det er nu. Men det er noget, som gerne må udbedres, da det ellers kan blive aktuelt at gøre noget nu og her, forklarer Bo Riis Duun.

Sådan er beløbet fordelt Kultur- og fritidsudvalget er af kultur, plan & fritid blevet oplyst om, at det kunne være hensigtsmæssigt at afsætte 4,3 millioner kroner i 2019, 1,5 millioner kroner i 2020, 3,23 millioner kroner i 2021 og 3,64 millioner kroner i 2022 til et "efterslæb på vedligehold" i Arena Aabenraa. I alt 12,67 millioner kroner.

Udvalget måtte ikke komme med anlægsønsker til budget 2019-2022.