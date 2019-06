Nervøs Jan Køpke: Glad og lettet

Løjt Kirkeby: Lettelse og glæde.

Det var først og fremmest det, der prægede Nye Borgerliges folketingskandidat Jan Køpke Christensen, da vi fangede ham på telefonen godt halvanden time, efter at valgstederne var lukkede.

Den sønderjyske politiker, der bor i Løjt Kirkeby, var noget nervøs for spærregrænsen, som, han syntes, partiet var kommet lidt for tæt på i nogle målinger. Men da næsten 30 procent af stemmerne var talt, lignede Nye Borgerlige et nyt parti i Folketinget.

For nogle måneder siden lå Nye Borgerlige bedre til i målingerne, men det var før, partiet Stram Kurs blev opstillingsberettiget.

- Det er klart, at da Paludan kommer med, er der nogle vælgere, der siger, at så tager vi ham. Og de vælgere kommer sikkert fra os, lyder analysen fra Køpke Christensen.

Og Dansk Folkepartis fiasko - hvad er din kommentar til den?

- Nu skal man ikke fryde sig over andres nedtur, men DF ligger, som de har redt. De skulle have fjernet Løkke, da flygtningene kom vandrende ind over grænsen. DF svigtede i 2015, siger Jan Køpke. Christensen.