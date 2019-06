Nej tak til bidrag: Kandidat vil ikke skylde nogen noget

Fælles for folketingskandidaterne Nanna Bonde (SF), Theis Kylling Hommeltoft (S) og Mogens Dall (V) var, at de var til valgmøde på Aabenraa Statsskole dagen efter valget blev udskrevet, men de finansierer deres valgkampe på forskellig vis. Arkivfoto: Bo Nielsen

Der kan være stor forskel på, hvordan man finansierer sin valgkamp, når man vil i Folketinget. Mogens Dall (V) og Nanna Bonde (SF) har en anden tilgang til støtte end Theis Kylling Hommeltoft (S).

Aabenraa: Det kan være en dyr fornøjelse, hvis man som ny folketingskandidat vil nå ud til alle de potentielle vælgere, men der er stor forskel på, hvordan kandidaterne går efter bidragydere. Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) fik mange harske bemærkninger med på vejen på de sociale medier, da hun som garvet og højprofileret Christiansborg-politiker på Facebook bad om bidrag til sin kampagne, men hvordan ser kandidaterne på den slags i Aabenraa Kommune? Socialdemokratiets mand i Aabenraakredsen, Theis Kylling Hommeltoft, er ret principfast. Han beder ikke om bidrag. - Af den simple grund, at jeg som politiker aldrig nogensinde skal skylde nogen noget. Jeg gør det, som jeg tror er det rigtige, og så nytter det ikke noget, at man lidt har haft fingeren i kagedåsen, så der måske ligger en forventning om, at man skal gøre noget for dem senere hen, siger Theis Kylling Hommeltoft, hvis kampagne er finansieret af kredsforeningen og to uopfordrede medlemssponsorater.

Jeg synes, det er dejligt, at folk kan bidrage på forskellige måder. Nogle har givet ti kroner, andre har givet halvtreds kroner. Jeg har også nogle, der deler flyers ud for mig. Det er heller ikke, fordi jeg skylder dem noget bagefter. Nanna Bonde (SF), folketingskandidat

Velvillige virksomheder og egne midler Venstremanden Mogens Dall har et andet udgangspunkt. Han søger ikke kampagnebidrag på Facebook, men supplerer partiforeningens kampagnebudget med "virksomheders velvilje". - Jeg har besøgt over hundrede virksomheder i de sidste to år. Min valgkamp har været rigtig lang, så derfor har den været i gang, inden valget blev udskrevet, fortæller Mogens Dall. Og så har han også brugt af sine egne midler til kampagnen. Han er ikke ivrig efter at fortælle hvor mange. Kun at det er et "anseligt beløb", der kan betale "en fantastisk flot familieferie på en helt anden destination end Danmark". Han mener ikke, man kommer til at skylde nogen noget, selvom man har eksterne bidragydere. - Det gør man ikke. Det er, fordi man godt kan godt kan lide partiet og dets holdninger. Dem, der bidrager, holder sig også under 20.000 kroner, så bidraget ikke skal offentliggøres, forklarer Mogens Dall.

Inspiration fra Sanders i USA SF's Nanna Bonde befinder sig et sted imellem Theis Kylling Hommeltoft og Mogens Dall. Hun har fået kampagnebidrag på MobilePay via Facebook, hvor hun lavede et opslag allerede i november sidste år. - Jeg har fået de her mikrodonationer inspireret af Bernie Sanders' (demokratisk præsidentkandidat i USA, red.) kampagne. Vi er nogle, der ikke har de store virksomheder eller bankerne i ryggen, forklarer Nanna Bonde. Hun fortæller, at hun har fået bidrag, der spænder lige fra ti kroner til 500 kroner. - På MobilePay har jeg samlet omkring 15.000 kroner ind, tror jeg, siger Nanna Bonde, som er SF's spidskandidat i det, der tidligere udgjorde Sønderjyllands Amt, og hovedsageligt får finansieret sin kampagne af partiforeningen i Sydjyllands Storkreds. Tre kandidater. Tre strategier.