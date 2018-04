Nedtur: SønderjyskE-kvinder kørt over i oprykningskamp

SønderjyskE's håndboldkvinder var chanceløse i den kamp, der kunne have sendt holdet tilbage til Ligaen. Ajax var en klasse bedre.

AABENRAA: SønderjyskE's håndboldkvinder kunne ikke stå for presset.

Onsdag havde de muligheden for helt uventet at rykke op blandt de bedste hold i landet, men efter den overraskende sejr lørdag i København over Ajax fra Ligaen blev holdet nærmest udspillet i egen hal.

35-22 vandt Ajax, og dermed må de to hold ud i en tredje og altafgørende kamp lørdag eftermiddag. Og SønderjyskE på endnu en bustur til hovedstaden.

Det begyndte ellers hæderligt for de sønderjyske værter. De fulgte med til 5-5, men så tog københavnerne en timeout, og den brugte de tilsyneladende effektivt. I de følgende minutter scorede gæsterne syv gange, uden at SønderjyskE formåede at svare igen, og med stillingen 12-5 lignede det en tidlig afgørelse.

Efter 16-9 ved pausen kunne SønderjyskE ganske vist håbe på en helt anden halvleg, men det skete ikke.