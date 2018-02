Nedrivning af skole bliver dyrere end forventet

Der er derfor brug for yderligere 0,9 millioner kroner til at afslutte nedrivningen af Frøslev-Padborg Skole. De penge ventes at blive taget fra renoveringen af Tinglev Svømmebad, der havde et mindreforbrug på netop 0,9 millioner kroner. Sagen skal diskuteres på det kommende økonomiudvalgsmøde i Aabenraa Kommune.

Padborg: Nedrivningen af Frøslev-Padborg Skole er tæt ved at være afsluttet, og forvaltningen i Aabenraa Kommune kan nu konstatere, at budgettet på nedrivningen skal forhøjes, hvis entreprisen skal færdiggøres.

Siden det blev besluttet at lukke Frøslev-Padborg Skole, har skolen været brugt til lidt af hvert.I 2015 brugte politiet skolen til midlertidigt afhøringssted af de mange flygtninge, der kom over grænsen. Siden har grænsepolitiet brugt bygningerne til opholdssted og briefinger for nytilkomne grænsebetjente.

Håber på godt vejr

Under nedrivningen af Frøslev-Padborg Skole er man blandt andet uventet stødt på en 10.000 liter olietank, linoleumsgulve med ekstra forhøjede værdier i asbest og tungmettaller og fund af gamle fundamenter under flisebelægning. Det har været med til at gøre nedrivningen dyrere, og derfor er der brug for yderligere en million.

Ellers er nedbrydningen af den gamle skole ved at være tilendebragt.

- Vi mangler blandt andet at få fyldt sand på, hvor de gamle kældre har været, og efterfølgende skal det hele rettes af, der skal lægges muld, og så skal der sås græs, siger Mette Møldrup, der er teamleder for Kommunale Ejendomme i Aabenraa Kommune.

Endelig skal der også etableres et cykelskur, og der venter også en mindre renovering af en buslomme.

Mette Møldrup tør endnu ikke sætte en dato på for færdiggørelsen af nedrivningen og det efterfølgende arbejde med at få matriklen til at tage sig godt ud.

- Vi skal have godt vejr, før de sidste ting kan ordnes, siger Mette Møldrup.