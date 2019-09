Nedlagt asylcenter til salg: Flere købere har meldt sig

Uge: Tre bygninger fik lov at stå, da Aabenraa Kommune i 2018 gik i gang med nedrivningen af det tidligere asylcenter i Uge.

De har én gang forgæves været forsøgt solgt, men nu lykkes det måske.

Forleden var der sidste frist for at byde på Uge Allegade 3 og 7-9 - enten enkeltvis eller samlet - og Ellen Kankelborg fra kommunens grundsalgskontor oplyser, at der er kommet flere bud ind.

Det præcise antal af bud holder kommunen dog for sig selv, men Ellen Kankelborg må fortælle så meget, at alle tilbud opfylder kravet om, at der sammen med en pris er udarbejdet en beskrivelse af, hvad køber har tænkt sig at anvende ejendommen til.

Derfor sendes de nu alle videre til vurdering i grundsalgsudvalget, der er et underudvalg af økonomiudvalget, som tomme, kommunale bygninger hører under.

I udvalget sidder borgmester Thomas Andresen (V), viceborgmester Ejler Schütt (DF), Karsten Meyer Olesen (S), Philip Tietje (V) og Jan Riber Jakobsen (K), og når de har behandlet sagen, forelægges den resten af økonomiudvalget.

Det er dog byrådet, der træffer den endelige beslutning om et salg.