Naturunivers tager for alvor form som rekreativt område

Kollund: Det kommende år bliver rigtig spændende for Kollund Naturunivers. Det mener Gerda Brink fra Lokalforeningen for Kollund, Sønderhav og Rønshoved.

2019 bliver nemlig det år, hvor det 12 hektar store areal nord for Kollund for alvor tager form som et rekreativt område, der naturligvis kan bruges som det er.

- Men alle brugere kan også være med til at udvikle området med ønsker og ideer om anvendelse. Skoler, institutioner, interessegrupper, ja, alle aldersgrupper kan skabe deres helt eget lille interessefelt, som de kan tage et ansvar for, og den gejst og arbejdsindsats, der ligger bag projektet vil gavne lokalsamfundet langt ud i fremtiden, mener hun om projektet, der siden 2014 har vokset sig større under Lokalforeningen for Kollund, Sønderhav og Rønshoved, forklarer Gerda Brink.

Det er blevet attraktivt at søge ud i naturen for at koble af fra hverdagens stress og jag, erkender hun.

- Området ved Flensborg Fjord, skovene og Gendarmstien egner sig jo fortrinligt til rekreative formål. Dem vil Kollund Naturunivers gerne supplere med nyskabende tilbud, som ikke kan sammenlignes med andre friluftstilbud i Kollund, tilføjer Gerda Brink.

Først lidt baggrund: Kollund Naturunivers er et område på ca. 12 hektar i den nordlige udkant af Kollund. Her havde Naturstyrelsen tidligere planteskoledrift. Tilbage i 2013 søgte Naturstyrelsen Sønderjylland frivillige aktører, som ville være med til at skabe en bynær skov i Kollund.

- Det var der frivillige, der så store muligheder i. Snart var der en arbejdsgruppe, der begyndte en visionær rejse. Flere borgermøder mundede ud i et visionsoplæg med skov, frugttræer og bærbuske, en sø, hundeskov, samlingshytte med toiletfaciliteter, et shelterområde med bålhytte samt vandre- og motionsstier.

Siden da er området forvandlet - meget endda. Der er allerede plantet cirka 16.000 træer. Der er blevet etableret en stor sø og åbnet en indhegnet hundeskov. Næste fase bliver nu at få udbygget området med en samlingshytte, der får toiletter og badeforhold

- Fra at være et stykke uudnyttet areal, er området ved at blive et meget interessant naturområde til fritids- og friluftsliv - i øvrigt til stor begejstring og glæde for lokalsamfundet. Vi er meget langt med arbejdet for at indfri de visionære planer, og vi glæder os over ildsjælenes iver efter at realisere hele det planlagte projekt, og det er lige ved at lykkes, da vi allerede har fået tilsagn om 916.000 kr. fra ansøgte fonde. Vi søger nu Real Dania om støtte til medfinansiering af samlingshytte med toiletfaciliteter, Det primitive Oplevelsesområde med bålhytte og sove-sheltere, en pontonbro samt til anlæg af vandre- og motionsstier og redskaber i hele naturområdet, lyder det fra Gerda Brink.