Naturplan for Kassø i høring tre måneder ekstra

Efter et møde mellem fire landboorganisationer og Aabenraa Kommune forlænges høringsfristen for naturplan for Kassø-området. Borgmester vil have gode ideer på bordet.

AABENRAA: Hjordkær Forsamlingshus var fyldt til bristepunktet, da Aabenraa Kommune og de lokale landboorganisationer i denne uge holdt møde om den helhedsplan for Naturen i Kassø-området, som kommunen har i høring i øjeblikket. Resultatet af mødet blev i første omgang, at fristen for at komme med bemærkninger til planen er forlænget med tre måneder. Den udløber nu først ved udgangen af april. Lodsejerne i området var i forvejen bekymrede for, at planens mange forslag vil begrænse deres muligheder for at bruge jorden til landbrugsformål. Der var også bekymring for, at de to datacentre, der er planer om at opføre i området, vil resultere i en stigende vandstand. Borgmester Thomas Andresen (V) deltog i mødet, og han understregede, at der ikke er truffet nogen beslutning om, at de tiltag, der er nævnt i planen, skal gennemføres. - Planen er blevet set som noget, byrådet har bestilt og vil føre ud i livet. Men det er ikke tilfældet. Det er simpelt hen en registrering af naturen i området, siger han.

Dialog med foreninger Aabenraa Kommunes projektchef, Niels Johannesen, har aftalt at mødes med repræsentanter for de fire landboforeninger for at diskutere områdets fremtid.Mødet foregår den 5. februar. Foreuden LandboSyd er det den tyske landboforening LHN, Dansk Familielandbrug og Sønderjysk Landboforening, der er inviteret med til mødet.