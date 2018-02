Naturmælk vil lære skolebørn om bæredygtighed

Tre økologiske virksomheder er gået i gang med at udvikle koncept til undervisning af skoleelever. Naturmælk er med og inddrager nabogård til projekt "Bæredygtighedsakademi".

Broderup: Et virksomhedsbesøg kan være fint nok. Men hvorfor ikke forsøge at lære eleverne noget mere? Det er tanken bag et nyt projekt, som det økologiske mejeri Naturmælk i Broderup ved Tinglev står bag i et samarbejde med Skærtoft Mølle på Als og det økologiske landbrug Steensgaard på Sydfyn. - Skolereformen lægger jo op til, at foreninger og virksomheder skal danne parløb med skolerne, og vi vil gerne dele ud af vores viden, forklarer Nelly Frees Riggelsen, der har ansvaret for salg og marketing på det sønderjyske mejeri. "Bæredygtighedsakademiet", som initiativet er blevet døbt, har fået to millioner kroner af Promillaafgiftsfonden, som dels skal bruges til at udvikle undervisningsmateriale og dels køre et pilotprojekt for 16 skoleklasser i Sønderborg og Faaborg-Midtfyn kommuner.

Den Åbne Skole I forbindelse med skolereformen blev der indført det, der er døbt "Den Åbne Skole".Opdraget lyder, at skolerne skal åbne sig over for det omgivende samfund blandt andet ved at arbejde sammen med lokale organisationer som for eksempel idrætsforeninger, kulturinstitutioner og virksomheder.



Samarbejdet skal bidrage til, at eleverne lærer mere, og at de får et større kendskab til det omgivende samfund og foreningsliv.

Viden skal deles - Vi begynder de to steder, fordi man dér allerede har undervisningslokaler, forklarer Nelly Frees Riggelsen, der i 2019 vil kunne invitere de første skoleklasser til Gerrebækvej, hvor nabogården, som Naturmælk erhvervede sig for et par år siden, er udset til at skulle huse det nye akademi. - Her i 2018 er vi med til at udvikle materialet, der bliver målrettet 7. årgang, og hvor det er fagene biologi og madkundskab, det primært vil komme til at handle om, lyder det fra salgs- og marketingchefen, der tror, det er et godt tidspunkt at ramme eleverne på: - Hvis man skal påvirke unge mennesker, så må man ikke være for sent ude. Formålet med det kommede samarbejde med skolerne er ikke kun at øge elevernes bevidsthed om bæredygtighed og deres eget forbrug, men det kan forhåbentlig også inspirere nogle af dem til en karriere inden for fødevarebranchen, som det blandt andet hedder i projektbeskrivelsen.