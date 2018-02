Naturbørnehave kaster håndklædet i ringen

Det faldende børnetal har også ramt den privatejede naturbørnehave Noas Ark. Ejer Tina Hansen finder det pædagogisk uforsvarligt at fortsætte, så til august er det slut.

Sottrup: Der er rift om børnene i Bylderup. Så meget, at den ene af områdets tre børnehaver, nemlig den privatejede naturbørnehave Noas Ark, nu giver op. Børnehaven, der har eksisteret siden 2005, er normeret til 25 børn, men der er lige nu kun 17 børn - det laveste nogen sinde - og da antallet ikke ser ud til at stige, har ejer og stifter Tina Hansen besluttet sig for, at det skal være slut. - Jeg kunne godt selv overleve på det, men vi er nede på et antal børn, hvor det bliver for sårbart i forhold til, hvad jeg vil, forklarer Tina Hansen den svære beslutning om at lukke børnehaven, som hun har drevet fra privaten på Sottrup By 17.

Så mange børn er der Den seneste opgørelse fra kommunens sundhedspleje viser, at der årligt i gennemsnit er født 27 børn i Bylderup-Bovs skoledistrikt siden 2007.

I 2014 var tallet 23, i 2015 24, mens det dykkede med kun 12 børn i 2016.

I 2017 blev der født 28 børn.- Jeg er sikker på, at børnetallet nok skal komme til at stige igen, men det kan jeg rigtigt ikke bruge til noget. Jeg er nødt til at forholde mig til det, jeg kan se to år frem, siger Tina Hansen.

Ud over Noas Ark, der ligger et par kilometer nordvest for Bylderup-Bov, er der i Bylderup-Bov den selvejende institution Børnehuset Blæksprutten og den private tyske børnehave.

Alle er blevet Med kun 16 børn, som var det, hun umiddelbart kunne se frem til efter sommerferien, mener hun, alderspredningen bliver for stor til, at der var børn nok til, at der kan skabes de venskaber, der er så vigtige i den alder. Samtidig vil det også blive sværere at få det til at hænge sammen personalemæssigt. Lige nu er der tre ansatte foruden Tina Hansen selv. - Det er ikke noget, man bare lige beslutter, for de børn, der er her, nyder jo virkelig godt af det. Men nu er det sådan, det bliver, siger den 42-årige pædagog, der også tager det som et tegn på, at Noas Ark har været et godt alternativ til de øvrige børnehaver, at ingen forældre har valgt at tage deres børn ud, selv om de ved, det er slut til august.