Narkopåvirket hjemmehjælper blev bortvist på stedet

Det har fået øjeblikkelige konsekvenser for en 29-årig hjemmehjælper, at hun natten til søndag tog på nattevagt i narkopåvirket tilstand.

Politiet tog straks affære og begyndte at lede efter den 29-årige kvindelige hjemmehjælper. Omkring klokken 03.00 natten til søndag blev stoppet et sted i Aabenraa, og en efterfølgende test gav udslag på narkotika. Kvinden blev derfor anholdt, og der blev taget en blodprøve, inden hun blev løsladt igen.

Charlotte Ruhlmann er afdelingsleder hos Svane Pleje ved Rødekro, der leverer hjemmepleje i 10 kommuner i Jylland og på Fyn, og hun har været igennem en weekend, hun nok helst ville have undgået. Tæt på midnat lørdag så hun sig nemlig nødsaget til fra sin bopæl at kontakte politiet, da der var mistanke om, at en ansat var mødt narkopåvirket op på sin nattevagt.

Aabenraa: - Jeg kan bekræfte, at hun var ansat hos mig, og jeg kan bekræfte, at hun er blevet bortvist.

Ingen har lidt overlast

Afdelingslederen hos Svane Pleje ved Rødekro har aldrig oplevet noget lignende, men der er ingen, der har lidt overlast.

- Jeg kan sige, at der ikke er borgere, der har lidt overlast, siger Charlotte Ruhlmann og tilføjer, at selv om den 29-årige hjemmehjælper er blevet bortvist, så er hun ikke ladt alene tilbage.

- Jeg vil sørge for, at hun bliver tilbudt hjælp. Det ville jeg gøre med alle mine medarbejdere, siger hun.

Hos hjemmeplejen i Aabenraa Kommune får hændelsen ikke et efterspil.

- Kvinden er ikke ansat af den kommunale hjemmepleje, og derfor sker der ikke mere fra min side, siger Birgit Møller Johannsen, der er områdeleder for hjemmeplejen i Aabenraa Kommune.

Den 29-årige hjemmehjælper er endnu ikke dømt for noget, men hun er sigtet for at have ført en bil i narkopåvirket tilstand.

- Kvinden er sigtet for narkokørsel, og det næste skridt bliver at få blodprøven analyseret, siger politikommissær John Weber Pedersen fra Syd- og Sønderjyllands Politi.