Narkopåvirket dansk bilist flygter fra uheld syd for grænsen

Varevognen, der havde danske nummerplader, røg ind i autoværnet midt på vejen og stoppede. Efterfølgende steg to mænd ud af bilen og løb væk fra stedet ud over en mark. Tysk politi var dog hurtigt på pletten og fik anholdt mændene, der begge var uden et gyldigt kørekort, og som begge var påvirkede af narko og spiritus. Politiet fik også styr på mændenes identitet.

Stjålet bil

Tysk kriminalpoliti blev også sat på sagen, og her kunne man hurtigt konstatere, at den hvide varevogn var efterlyst som stjålet i Danmark, og at nummerpladerne også var falske.

Danskeren og polakken vil nu blive sigtet for at have kørt uden kørekort, at være flygtet fra et færdselsuheld og for at have kørt bil påvirket af narko og spiritus.