Narkobilist kørte galt

Narkokørsel: En 27-årig mand er blevet anholdt, efter han søndag eftermiddag ved 13-tiden kørte galt på Sofiedalsvej i Padborg. Politiet valgte nemlig at teste ham for euforiserende stoffer, og testen var positiv for amfetamin.

- Han har forklaret til os, at han rammer et dyr, og forsøger at se efter det i bakspejlet. Derfor ser han ikke, at vejen drejer, og derfor kører han galt og rammer også et skilt, forklarer Ole Aamann, der er vagtchef hos Syd- og Sønderjyllands Politi.

Den 27-årige mand, der er fra Tinglev, er nu sigtet for at køre bil med euforiserende stoffer i blodet.