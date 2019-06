Næsten 35.000 stemmer talt op: 50 optællere skulle fintælle valget i mål

Fra morgenstunden var 50 optællere i fuld gang med at tælle de i alt 34.707 stemmer, der er kommet fra borgerne i Aabenraa Kommune til folketingsvalget.

Det viste sig at holde nogenlunde stik. Lidt før klokken 13 tikkede det endelige valgresultat ind på KMD's valgside.

Hun forventede, at optællingen ville være overstået omkring frokost, da JydskeVestkysten kiggede forbi byrådslokalet fra morgenstunden.

- Vi er i gang med anden fintælling. I går aftes blev vi færdige med at tælle listestemmerne omkring klokken 21.45, og så lavede vi første fintælling bagefter. Men det er først, når vi er færdige med anden fintælling, at vi kan indrapportere tallene, sagde valgansvarlig i Aabenraa Kommune, Ditte Lundgaard Jakobsen.

Cirka 50 optællere var kaldt ind for at tælle de i alt 34.707 stemmer, der var blevet afgivet fra hele Aabenraa Kommune ved folketingsvalget.

Kan godt flytte

Før alt det skulle valgbestyrelsen, anført af formanden, borgmester Thomas Andresen, dog lige kontrollere de stemmer, optællerne havde frasorteret som ugyldige af den ene eller anden grund.

- Der kan de godt flytte nogen, hvis de bliver enige om, at stemmen er tydelig. Men jeg tror ikke, de kommer til at flytte så mange, for vi er efterhånden godt inde i rutinen, sagde Ditte Lundgaard Jakobsen.

Hun hentydede naturligvis til Europa-parlamentsvalget, som fandt sted for under to uger siden.

- Det betyder virkelig noget, og vi kan godt mærke, at folk har det i fingrene. Der er fuldstændig styr på det, sagde den valgansvarlige, som også roste optællerne for at arbejde hurtigt.