Nabokommuner kigger stadig mod Fjordskolen

De tre nabokommuner meldte for halvandet år siden ud, at det ikke ville få betydning for deres brug af Fjordskolen, at den skal til Kruså. Det holder indtil videre stik.

Aabenraa: Når Fjordskolen flyttes til Kruså, vil nabokommunerne holde op med at bruge det, der i amternes tid var hele Sønderjyllands specialskole. Det var en af påstandene blandt modstanderne af en flytning. At den andel - hver femte - af skolens 250 elever, der dengang ikke var kommunens egne, ville blive markant mindre. I foråret 2017 tog JydskeVestkysten derfor et tjek hos de tre nabokommuner, Tønder, Sønderborg og Haderslev. Meldingen var samstemmende, at beslutningen om flytningen ikke ville få indflydelse på deres brug for Fjordskolen. Dengang havde Tønder 10 elever indskrevet, mens tallet var 16 for både Sønderborg og Haderslev 16. Og indtil videre holder det stik. Forleden skrev avisen ganske vist, at der var sket et drastisk fald i antallet af elever, der ikke kommer fra Aabenraa Kommune. Her var der imidlertid kun kigget på postnumre, og derfor var de elever, som bor døgninstitutionen Posekær, men som kommer fra andre kommuner, ikke talt med.

To fra Vejen Antallet af elever i det nye skoleår 2018/19 er 237. Det er lidt lavere end de foregående år. Af dem bor 16 elever på døgninstitutionen Posekær, mens i alt 20 elever kører over kommunegrænsen hver dag for at komme i skole. De 18 fra Tønder, Sønderborg og Haderslev, mens de sidste to bor i Vejen.

Status quo i Sønderborg I Sønderborg Kommune er antallet status quo, oplyser kommunens specialkonsulent, Cindy Martin. - Vores visitation sker altid med fokus på det enkelte barns behov for tilbud - hvad er behovet, hvad er det rette tilbud, og hvor er det i vores egen kommune. Samarbejde med Fjordskolen vil derfor tage udgangspunkt i, at der netop dér er et relevant tilbud, som vi ikke selv har. Og flytningen til Kruså har ikke været - og er ikke - et parameter i forbindelse med henvisning til et tilbud, forklarer Cindy Martin. På længere sigt kan det dog ske, at antallet af Sønderborg-børn falder på Fjordskolens afdeling A, der henvender sig til elever med autisme. - Vi har i forvejen vores specialskole Kløver-Skolen, men for to år siden oprettede vi også en autisme-afdeling på Nydamskolen, så hér vil vi kunne løfte flere opgaver selv fremover, forudser Cindy Martin.