Nabokommune er med: Det bliver to gange nej fra Aabenraa

- Og så synes jeg måske også, at henvendelsen ikke er formuleret, som jeg ville gøre det. Jeg bakker ikke om det. Og så synes jeg måske også, det med kommissioner handler om, at der ikke er nogen, der vil tage ansvaret, tilføjer borgmesteren.

Alligevel finder man ikke borgmester Thomas Andresens (V) signatur på en henvendelse til alle folketingsmedlemmer og -kandidater, hvor 30 borgmestre - blandt andre Erik Lauritzen (S) fra Sønderborg - sammen med Landdistrikternes Fællesråd og Balance Danmark, som "arbejder for et Danmark i bedre geografisk balance", udtrykker ønske om en uvildig udligningskommission.

Et nej mere

Og så det også halsløs gerning at nedsætte en kommission i jagten på den formel, der gør alle kommuner tilfredse, mener Thomas Andresen:

- Lur mig, om ikke de kommuner, der har fået mere, vil være glade for udligningen, mens dem, der har fået mindre, finder alle mulige årsager til, at det er en rigtig dårlig udligning.

Der er mange muligheder for at blive medunderskriver på henvendelser og deltage i netværk, men borgmesteren mener ikke, man skal deltage i hvad som helst. Derfor er han heller ikke med i det netværk af 210 europæiske borgmestre, herunder Sønderborgs, der vil have EU-landene til at indføre en skrappere klimapolitik.

- Dybest set er det et spørgsmål om, at vi i Danmark laver mange gode tiltag, og den klimapolitik, som vi i forbindelse med et folketingsvalg beder vores respektive partier om at arbejde med, samles i det, vi tager med til Bruxelles, forklarer Thomas Andresen, der ligesom med udligningsordningen mener, ændringer skal ske gennem de normale, politiske kanaler.

- Når alt kommer til alt, er der kun den slagne vej, fastslår han.