Nabo stjal støvsuger og køleskab

Aabenraa: En 52-årig mand fra Aabenraa så mandag morgen sit snit til at opgradere sit husholdningsudstyr og sin hvidevarepark.

Klokken 09.52 modtog politiet en anmeldelse om et tyveri på Storegade i Aabenraa, oplyser Jens Peter Rudbeck fra Syd- og Sønderjyllands Politi. En 28-årig kvinde var ved at flytte fra sin lejlighed i gaden, og under fraflytningen havde hun efterladt den uaflåst. Da hun kom tilbage, opdagede hun, at både støvsugeren og køleskabet var væk, og hun kunne efterfølgende konstatere, at støvsugeren befandt sig i nabolejligheden, som tilhører den 52-årige mand.

- Politiet kommer derud og får kontakt, og det viser sig, at naboen har byttet sit køleskab ud med kvindens, og han har også taget støvsugeren. Han er sigtet, og han har erkendt, siger Jens Peter Rudbeck.