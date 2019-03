Når princippet overhaler fornuften

Sjovt har det givet vis set ud, når jeg tilbage i sluthalvfjerdserne kom halsende gennem alleen til den fædrene gård i håb om at nå bussen. Så vidt jeg husker, lykkedes det hver eneste gang, men kun fordi buschauffør Luckmann sænkede farten så tilpas meget, at han kunne tjekke efter, om jeg var på vej.

Pinligt måske - men jeg tror ikke, at nogen kom for sent på arbejde eller i skole på grund af min slendrian.

Jeg har siden mødt Luckmann nogle gange og takket ham for min studentereksamen, der måske - hvem ved - havde hængt i en tynd tråd, hvis det ikke var for hans tålmod og konduite.

Mere end 40 år senere er der ikke så meget af den slags tilbage - i hvert fald ikke alle steder, og da slet ikke, når det gælder gymnasieelever.

Deres fravær skal opgøres fra første sekund og truslerne om forvisning fra lærdom og fremtid hænger tæt over de unge hoveder.

Vi lever i regelrytternes tid. En energisk bannerfører for regelrytteriet er Folketingets formand, der forviser babyer fra folketingssalen, selv om de ikke forstyrrer nogen, og kun er til stede i den tid det tager babyens mor at trykke på en knap.

Måske har du også oplevet manden nede i Brugsen, der demonstrativt knalder plastikdimsen, der adskiller kundernes varer, ned på båndet, mens han vrisser.

For tænk, du har formastet dig til at glemme din borgerpligt og selv placere dimsen efter dine indkøb.

Det er en udbredt yndlingssport at holde øje med, om alle andre lever op til paragraffer og regler - både de nedskrevne og - måske især - de ikke nedskrevne.

Man kunne godt have en mistanke om, at regelrytterne nyder at finde andres fejl og påpege dem. En særegen form for fornøjelse, der ikke fører andet med sig end stress og jag hos regelrytterens omgivelser.

Hvor kommer denne angst for menneskelig elastik fra? Rent faktisk er vi jo en nation af arbejdsnarkomaner, der passer vores dont og lidt til. Nationens forfald på grund af slendrian ligger ikke lige for.

Og hvad nytter det? Vi er nogle stykker, der er født til at falde igennem engang imellem - uanset hvor mange gange vi bliver vrisset ad.