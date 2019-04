Når Erik vandrer, bliver konen hjemme

78-årige Erik Skifter Andersen kom ind i familiefirmaet Skifter Andersen Bil A/S i en meget tidlig alder og gik også tidligt på pension. Her sagde han samtidigt farvel til byrådsarbejdet, hvor han sad for Det Konservative Folkeparti. Der skulle nemlig også være tid til familien, hustruen Jytte og de to børn og til hans store interesse for lokalhistorie, som han har skrevet flere bøger om, og til at være engageret frivillig. Han har i mange år været kommandant i Aabenraa Skyttelaug og sidder også i bestyrelsen for Skifter Andersens Fond. Privatfoto