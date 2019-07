Mystik om smadret rød bil opklaret

I over en uge har der holdt en godt smadret rød bil tæt ved motorvejen ved Rødekro. Det har mange undret sig over.

Rødekro: I den sidste uges tid har JydskeVestkysten modtaget flere henvendelser om, hvorfor der nu i over en uge har holdt en smadret rød Polo på et græsareal tæt ved Sygehus Sønderjylland i Aabenraa og motorvejen ved Rødekro. Årsagen viser sig nu at være ret enkel. Ejeren af forulykkede bil har simpelthen ikke fået den fjernet.

Den røde Polo holder på hjørnet af Løgumklostervej og Erik Jessens Vej, og den har været involveret i et færdselsuheld, der fandt sted onsdag eftermiddag for over en uge siden. Ved uheldet var der yderligere to biler involveret.

- Vi fik melding om et færdselsuheld med tre involverede parter og sørgede efterfølgende for at fjerne bilen, så den ikke er til gene for trafikken, oplyser vagtchefen ved Syd- og Sønderjyllands Politi i Esbjerg.

- Samtidig satte vi bånd omkring bilen for at signalere, at vi har været på sagen, fortsætter han.

Dermed er politiets arbejde i bund og grund gjort.

- Nu er det bilistens ansvar at få fjernet bilen helt, oplyser vagtchefen.