MutMut-pigerne: - Det var en stor sønderjysk fest

Aabenraa: Den lille hobbyvirksomhed MutMut med base i Aabenraa var med i København for at vise og sælge de sønderjyske t-shirts, plakater, muleposer, magneter og meget mere, som de sælger for at sætte fokus på den sønderjyske dialekt.

- Deres stand var meget populær, og der stod en kødrand af mennesker der hele dagen. Jeg prøvede flere gange at komme derover for at høre, hvordan det gik, men det var umuligt, fortæller Karsten Justesen, direktør i Destination Sønderjylland, som var tovholder på "Sønderjylland indtager Rådhuspladsen".

De to iværksættere bag MutMut, Dorthe Lindahl og Katrine Møller Madsen, havde også en fantastisk dag i København.

- Vi kan kun beskrive dagen som en stor sønderjysk fest, og vi er klar til at tage af sted igen. Forretningsmæssigt kan dagens betydning for vores biks ikke undervurderes. Vi mødte vores mange kunder i København og fik mange nye. Vi fik skabt kontakt til mulige nye samarbejdspartnere og fik masser af inspiration til vores produktudvikling, fortæller Katrine Møller Madsen.

Hun glæder sig specielt over, at det var en dag, hvor Sønderjylland stod sammen om at brande regionen.

- Det var fedt at være en del af et samarbejdende Sønderjylland. Det burde vi se meget mere af. Omend vi selvfølgelig er drevet vidt forskellige interesser, så er det fedt, at så mange sønderjyske aktører kan finde ud af at pulje kræfterne. Det skal til, når man vil markere sig på det store landkort. At skyde med spredehagl har aldrig ført til noget jagtgilde, siger Katrine Møller Madsen.