Muslimsk gravplads klar til at blive indviet

Efter knap halvandet års forarbejde er Aabenraa Sogn nu klar til at indvie en muslimsk gravplads på kirkegården i Aabenraa.

Aabenraa: I slutningen af marts sidste år gav et stort flertal i menighedsrådet i Aabenraa Sogn grønt lys til, at der bliver etableret en muslimsk gravplads på kirkegården i Aabenraa. Nu er planerne så langt fremme, at Aabenraa Sogn kan sætte dato på indvielsen af den muslimske gravplads.

Det bliver mandag den 26. august klokken 16.00, men der mangler stadig at blive ordnet nogle praktiske ting frem til indvielsen.

- Der er blevet fældet træer, og nu er vi begyndt at plante hæk og græs, og der skal også etableres en plint. Der er mange praktiske ting endnu, siger Lars N. Henningsen, der er formand for kirkegårdsudvalget i Aabenraa Sogn.

Den muslimske gravplads kommer til at ligge i den nord-østlige del af kirkegården, og der bliver plads til omkring 30 gravpladser. Det har tidligere været på tale, at gravpladsen får sin egen indgang, men den plan er skrottet af praktiske årsager.

- Der bliver ikke nogen egen indgang, og det er alle parter med på. Den muslimske gravplads bliver en integreret del af kirkegården, siger Lars N. Henningsen.