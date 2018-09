Muslimsk gravplads er ved at tage form

- I den nord-østlige del af kirkegården er der et område, som er velegnet, og hvor det er muligt at etablere egen indgang, siger Lars N. Henningsen, der orienterede menighedsrådet på det sidste møde om de foreløbige planer.

Nu er udvalget ved at være klar til at kunne præsentere nogle af de konkrete planer for gravpladsen.

Aabenraa: I slutningen af marts gav et stort flertal i menighedsrådet i Aabenraa Sogn grønt lys til, at der bliver etableret en muslimsk gravplads på kirkegården i Aabenraa. Det grønne lys betød, at kirkegårdsudvalget i sognet gik i gang med at undersøge mulighederne for etableringen af gravpladsen, og udvalget besøgte blandt andet andre sogne, der allerede har muslimske gravpladser.

Ved at tage form

Formanden for kirkegårdsudvalget i Aabenraa Sogn tør på nuværende tidspunkt ikke spå om, hvornår den muslimske gravplads står klar.

- Vi arbejder så hurtigt, vi kan, og der vil ikke gå år og dag. Gravpladsen er ved at tage form, og det hele er blevet mere konkret, siger Lars N. Henningsen.

Det er blevet besluttet i kirkegårdsudvalget, at der nu udarbejdes et konkret forslag til behandling på et af de kommende menighedsrådsmøder. Forslaget vil indeholde en tegning af et muslimsk afsnit med 30 grave. Det vil endvidere indeholde en model for prisfastsættelse, som over en periode på 25 år vil være udgiftsneutral for Aabenraa Sogn.

Det er fire muslimske foreninger i Aabenraa Kommune, der har henvendt sig til Aabenraa Sogn med et ønske om at få etableret en muslimsk gravplads på Aabenraa Kirkegård. Ønsket går konkret på at få etableret 150 begravelsespladser på sigt. Foreningerne vil naturligvis også blive indviet i de foreløbige planer.

- Der vil ske en orientering til de muslimske foreninger, der har ytret ønske om en muslimsk gravplads, siger Lars N. Henningsen.