Musikskolens formand: Politikerne lytter ikke til os

AABENRAA: Naboerne har været med på råd, da kommunen forberedte en ny lokalplan for området omkring Musikskolen, NygadeHuset og den tidligere 10-klasse skole i Aabenraa. Nu ligger der er konkret lokalplanforslag på bordet, som vækstudvalget for land og by skal tage stilling til torsdag.

Formanden for Aabenraa Musikskole, Anne Nørlem, var dog ikke begejstret, da hun læste forslaget. Musikskolens bestyrelse er bekymret for trafiksikkerheden for skolens elever, når hjemmeplejens biler skal til at køre ud og ind fra området.

Lokalplanen skal laves om, så området kan bruges til offentlig service, fordi økonomiudvalget har besluttet at flytte hjemmeplejen fra lejede lokaler på H.P. Hanssensgade til kommunens egne lokaler i Nygade.