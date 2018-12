Kommunen vil ændre lokalplan for Nygade-kompleks, så det også kan bruges til erhverv og parkering. Bestyrelsen for Aabenraa Musikskole er ikke begejstret.

AABENRAA: Det sætter begrænsninger for musikskolen, når kommunen inden længe flytter hjemmeplejen fra H. P. Hanssensgade til den tidligere 10. klasse og ungdomsskole i Nygade.

Bygningen ligger i forbindelse med NygadeHuset og Aabenraa Musikskole, og de nye naboer vækker bekymring i musikskolens bestyrelse.

Det skyldes ikke alene hjemmeplejens mange biler, der fremover vil parkere i området og køre ud og ind fra Nygade flere gange om dagen. Bestyrelsen frygter, at den ny lokalplan modarbejder de mål og planer, som skolen har for fremtiden:

- Vi har tidligere lånt lokaler på 10. klasse skolen, men det vil ikke være muligt længere. Vi har også kunnet bruge lokaler hos VUC Syd på den anden side af vejen, men de vil jo sælge bygningen, siger Anne Nørlem, der er formand for musikskolens bestyrelse.

Hun mener, at udviklingsmulighederne for musikskolen og for området i det hele taget begrænses, når kommunen rykker hjemmeplejen ind i 10. klasse bygningen.

Det indebærer, at der skal laves en ny lokalplan for området. Kommunen har holdt møde for at få ideer og forslag til lokalplanen, og der er lagt op til, at området i fremtiden skal høre til miljøklasse 1-3, hvor det nu er miljøklasse 1-2. Det betyder, at der i fremtiden kan være lettere erhverv i området.

- Vi går glip af en mulighed for at gøre området her til et kulturcenter. Aabenraa mangler for eksempel et spillested i mellemstørrelsen. Spilloppen i NygadeHuset har ikke ret meget plads, pointerer Anne Nørlem.