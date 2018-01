Musikken blev et kald for Anthony

- Når jeg besøger New Zealand, ser jeg det udefra. Jeg ser, hvordan mine forældre, som er pensionister, og min søster, som var enlig mor til tre, blev behandlet. Selvom menneskesynet har ændret sig i Danmark de senere år, så er jeg glad for, hvordan man værner om de svage i samfundet i Danmark, siger Anthony van Buren, som besøger sit hjemland mellem hvert andet og hvert fjerde år.

Da de musikalske venner var i Sønderborg, spurgte de, om der var nogle ledige stillinger i symfoniorkestret til Anthony. Og fire dage senere havde det sønderjyske symfoniorkester faktisk en konkurrence, hvor de søgte en bratschist. Anthony van Buren droppede flyet hjem til USA og øvede sig op til konkurrencen, som han vandt. I januar 1993 begyndte han i jobbet, og efter tre år var han dansk gift, havde købt hus og fået et barn. Parret fik et barn mere, inden de efter 18 år blev skilt. I dag er 51-årige Anthony van Buren gift igen og har et barn på halvandet år. På den måde blev Danmark det foreløbige stoppested for musikeren.

- Jeg havde været tre år i USA, og det var tid til at prøve noget andet. Jeg kunne ikke se mig selv blive i det land. Jeg troede, jeg skulle til Tyskland. Jeg var ikke klar til at tage hjem til New Zealand, siger Anthony van Buren, mens han kigger ud over vandet fra Alsion.

Anthony van Buren er født på New Zealand i 1966 og voksede op i Christchurch. Han læste historie på Canterbury University i 1986. Herefter fortsatte han med at studere til bratschist, efterfulgt af seks måneder som bratschist i New Zealand Symphony Orchestra. I 1989 forlod han New Zealand for at studere videre på Rice University i Houston og senere på Indiana University, Indiana. I perioder i løbet af 2001 og hele 2002 boede Anthony van Buren i Las Palmas på de Kanariske Øer, hvor han arbejde som solobratschist i Orquesta Filarmonica de Gran Canaria. Anthony van Buren bor i Broager.

Orkestrets udvikling

Anthony van Buren begyndte som 10-årig med at spille violin, men skiftede tre år senere til bratsch. Han studerede bratsch i USA, inden han kom til Danmark.

- Jeg vil sige, at musikken er et kald. Det er ikke noget valg, jeg har taget. Når ens interesse og studier fører én i en retning uden, at man tænker over det, så er det et kald, siger Anthony van Buren.

Han har været glad for at opleve udviklingen i orkestret gennem de sidste 25 år.

- Det har været en kæmpe gave at få Alsion som spillested. Det er helt unikt, at en by som Sønderborg har et professionelt orkester og så flot en sal. Det store generationsskifte, hvor vi har fået flere udlændinge ind, har også gjort orkestret bedre. Det er et sjovt sted at være, siger Anthony van Buren.

Orkestret har dog også oplevet økonomiske kriser og politikere, der har foreslået lukninger eller sammenlægninger med Flensborgs symfoniorkester.

- Det er ikke sjovt at opleve politikere, der vil skære i tilskud eller lukke os, men vi overlever, smiler Anthony van Buren.