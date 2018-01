Musik skal spille flere indbyggere til Aabenraa

Musikalske oplever kan være vejen til at Aabenraa blive mere attraktiv for tilflyttere. Det håber Business Aabenraa og kultur- og fritidsudvalget, som får potentialet undersøgt.

Aabenraa: Kan Aabenraa blive en stærkere og mere attraktiv musikby for derigennem at skabe vækst i oplevelsesindustrien og blive en mere attraktiv bosætningskommune? Det spørgsmål vil Business Aabenraa gerne have svar på, og derfor har man bestilt en konsulentrapport.

Det er konsulentbureauet Vilmar - Vilhelm, der skal tage dialogen med de eksisterende spillesteder, foreninger og øvrige aktører på området for at finde frem til potentialet. Og så skal bureauet i tæt samarbejde med Kultur, Miljø og Erhverv i Aabenraa Kommune også opstille to-tre scenarier med budget for og forretningsidé til, hvilken koncert- og eventorganisering, der bedst fremmer musiklivet i kommunen.

- Vi får scenarierne fremlagt på et udvalgsmøde, og så tager vi dem med til budgetforhandlingerne, fordi der typisk vil være økonomi involveret, siger Lars Kristensen (V), formand for kultur- og fritidsudvalget.