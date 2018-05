Musik og bold til BoldRock i Bolderslev

Bolderslev: Lørdag 26. maj skal der festes i Bolderslev Markedsskov, når der for 7. gang afholdes Boldrock - en amatør-musikfestival. Der vil igen i år blive startet op med Frokost Matiné kl. 12.30. Frokost Matinéen stopper kl. 13.30, hvorefter musikken starter på stor scene. BoldRock får i år besøg af bands fra bl.a. Aarhus, Sjælland og så spiller lokale Lukas Hansen. Det vil på pladsen være muligt at købe drikkevarer, pølser, pomfritter og is, og der er også mulighed for at købe spisebillet til helstegt pattegris, der serveres kl. ca. 17.45. Arrangørerne arbejder i øvrigt på at få mulighed for at vise Champions League-finalen mellem Real Madrid og Liverpool på storskærm. Musikfestivalen stopper kl. 23.30. /EXP