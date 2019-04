Museets venner vil bruges meget mere

Foreningen Aabenraa Museums Venner vil meget gerne inddrages i aktiviteterne på museet og være med til at få flere besøgende inden døre. Formanden er frustreret og mener, at Museum Sønderjylland mangler interesse for venneforeningerne.

Aabenraa: Else Runge Petersen, der er formand for Aabenraa Museums Venner, er ikke just imponeret over Museum Sønderjylland, når det gælder om at få inddraget de lokale ildsjæle.

- Museum Sønderjylland er altså nødt til at ofre lidt tid på at få samarbejdet med venneforeningerne til at fungere. Vi har en fornemmelse af, at vi bliver betragtet som nogle amatører, der bare kan få lov til at hygge os med det, vi nu vil. Men vi vil gerne inddrages meget mere. For eksempel har vi slet ikke været med i aktiviteterne omkring museet i påskedagene, siger hun.

- Vi har stor respekt for, at der også stilles krav ovenfra til museet om besparelser og andre ting, og jeg tror, at vi kan finde ud af det med ledelsen, men det kræver respekt fra begge sider, lyder det fra Else Runge Petersen, som overtog formandsposten i 2016.

Aabenraa Museums Venner var sammen med andre venneforeninger inviteret til et møde med Museum Sønderjyllands ledelse i november i fjor. Meldingen lød dengang på, at venneforeningerne ved årsskiftet ville blive kontaktet af museumsdirektør Henrik Harnow, så parterne kunne diskutere det fremtidige samarbejde.

- Vi har ikke hørt fra ham endnu, fortæller Else Runge Petersen, som også luftede sin kritik, da Aabenraa Museums Venner holdt generalforsamling.