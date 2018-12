Mulig rockerborg må ikke bruges som forsamlingslokale

Aabenraa: Der er, ifølge kilder JydskeVestkysten har talt med, ikke tale om, at ejeren af det formodede tilholdssted for rockersupportere i Holbølmark bor i ejendommen, men at han og andre mødes om aftenen og i weekender.

Og den side af sagen er helt efter reglerne.

- Vi kigger på, hvad ejendommen anvendes til, og så længe den anvendes som det, den er godkendt til, her et enfamiliehus, så er alt i den skønneste orden, siger Jane Petersen, der er teamleder i byggesagsafdelingen i Aabenraa Kommune.

Der er ikke bopælspligt i Aabenraa Kommune, så der er ikke noget til hinder for, at Aabenraavej 38 kan bruges lejlighedsvist.

- Men hvis ejendommen begynder at blive brugt som et forsamlingslokale, er der helt andre regler, for de er ikke de samme som for enfamiliehuse, forklarer Jane Petersen.

Der er lavet tonede ruder i en del af ejendommen, og det kan være i strid med reglerne.

- Der er dagslyskrav til et enfamiliehus, og vi vil potentielt kunne kigge på, om reglementet er overholdt, siger Jane Petersen.