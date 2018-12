Mr. Maraton gjorde comeback: Det er dejligt at være i gang igen

- I begyndelsen tænkte jeg, at det vist blev en meget lang dag. Men da kroppen var kommet rigtig i gang, gik det fint. Jeg kom til at snakke med nogen undervejs, og mange spurgte jo ind til, hvordan jeg havde det, og så gik tiden. Pludselig var jeg i mål, fortæller Bo Junker.

- Men kroppen er godt nok træt, for jeg har ikke løbet ret langt siden august. Men det er en rigtig dejlig fornemmelse at være i gang igen, lyder det fra en glad Bo Junker.

Det er et mundheld, som passer meget godt på Bo Junker, sønderjysk motionsløber med cirka 350 maratonløb under bæltet. I september gennemgik han en dobbelt bypassoperation, men blot tre måneder efter snørede han løbeskoene på ny og begav sig ud på sit første længere løb, nemlig et halvmaraton lille juleaften i Rødekro.

Bo Junker klarede det første længere løb på under to timer, og det er han godt tilfreds med. Privatfoto

Handler om vilje

Overalt mødte han stor opbakning.

- Mange heppede mig frem, for de ved jo, hvad jeg har været igennem, siger motionsløberen.

Normalt løber han et halvmaraton på cirka én time og tyve minutter. Denne gang lød målsætningen på under to timer.

- Jeg løb på 1:57, så det er jeg godt tilfreds med. Jeg er bare glad for at løbe igen, og fokus flytter sig rigtig meget, når man har været igennem sådan noget. Jeg er bare glad for at være med, og så er tiden sekundær. Det har meget med vilje at gøre. Jeg vil ikke bare sidde og kigge ud ad vinduet derhjemme, jeg vil være ude sammen med de andre. Der bringer viljen én langt, siger Bo Junker.

Han har allerede planer om et helt maraton til april.

- Måske det bliver før, det ved jeg ikke helt endnu. Men jeg kunne godt have løbet videre i dag, siger Bo Junker.