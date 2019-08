Motorsaven kom på arbejde: Historisk allé er fældet

Kommunen gik mandag i gang med at fjerne poppelalléen ved dyrskuepladsen i Aabenraa. De gamle træer har længe stået til udskiftning. Poppelalléen er blandt kendere regnet for et fornemt eksempel på dansk havearkitektur.

AABENRAA: For byens borgere bliver det en lidt tom fornemmelse af passere forbi Dyrskuepladsen i den kommende tid. Aabenraa Kommune er nemlig gået i gang med at fjerne poppelalléen, som har sat sit præg på bybilledet siden 1950.

Men den gamle allé stod ikke til at redde. Grenene var begyndt at falde ned, og selv om kommunen har fældet et træ hist og her og holdt øje med de mest truende grene, var alléen blevet for farlig.

I august i fjor faldt en stor gren uden forvarsel ned på Dronning Margrethesvej. Til alt held kom ingen mennesker noget til.