Motorcyklist kørt ned

AABENRAA: En bilist overså lørdag ved middagstid sin vigepligt, da han kørte ud fra en sidevej på Flensborgvej syd for Aabenraa. Her overså den 36-årige bilist fra Augustenborg en motorcyklist, som han påkørte. Motorcyklisten væltede, men kom ikke noget til, så sammenstødet forårsagede udelukkende materiel skade. Motorcyklisten var en 20-årig mand fra området. Bilisten sigtes for ikke at have overholdt sin vigepligt.