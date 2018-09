42-årige Morten Skaarup, som er vokset op på Løjt, flytter til Alperne med kone og to børn. De trænger til at komme ud af hamsterhjulet og komfortzonen og tage på eventyr sammen.

- I skolen og børnehaven og alle mulige andre har sagt "hvor er det modigt af jer" og "vildt, at I gør det." Det er også lidt vildt, men vi har muligheden for at gøre det nu, og vi vil ikke sidde, når vi er ældre og tænke "ej, hvorfor gjorde vi det ikke," forklarer han.

Sidstnævnte delte også sønnens bekymring, mens Mortens mor synes, det er fedt, at familien gør alvor af deres drøm. Og folks reaktion over familiens beslutning har overrasket Morten.

Meget få af os gør det, for drømmen indebærer ofte også et farvel til et sikkerhedsnet, som er med til at betale regningerne. Det sidste fyldte også meget hos 42-årige Morten Armandt Skaarup, inden han og familien tog beslutningen om tage på et fælles eventyr til Alperne.

Løjt/København: De fleste af os kender sikkert følelsen. Hverdagen kører i et fast skema, og vi drømmer en gang imellem om at hoppe af hamsterhjulet og tage på et eventyr sammen med vores børn.

Er det det, livet går ud på?

Ligesom mange andre børnefamilier har Morten og hans kone Kajsa også kørt familieræset med at drøne derudaf uden at stoppe op. Hverdagens faste rutiner med at stå op klokken 6, aflevere børnene, tage på arbejde og hente børnene igen for at sende dem til fritidsinteresser, inden der skulle laves aftensmad og børnene skulle i bad inden sengetid var det, der på et tidspunkt fik ægteparret til at stoppe op og tænke "Er det det, livet går ud på?"

- Vi er ikke utilfredse med vores liv, men vi ville gerne ud af komfortzonen og trængte måske til et spark bagi. Nu fik vi muligheden for at komme væk fra hverdagens stress og jag og få en oplevelse, som kan bringe os tættere sammen som familie. Det var vigtigt for os, at det var et familieprojekt, vi skulle på, og det bliver det jo med at drive et hotel, fortæller han.

Familien Armand Skaarup skal nemlig fra den 25. november til omkring 1. maj bo i Tignes, som primært er kendt som en skidestination i de franske alper. Her skal Morten være hotelchef for Danski's klubhotel l'Arbina, men det bliver hele familien, som skal hjælpe til med at udlevere nøgler og byde gæsterne velkommen.