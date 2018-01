Morgensvømmere i oprør: Prisen er mere end tredoblet

Få synlige forbedringer

Selv om Aabenraa Kommune har brugt i omegnen af syv millioner kroner på at renovere Tinglev Svømmebad, så er der ikke forbedringer, brugerne umiddelbart mærker.Pengene er primært brugt på at skifte vandbehandlingsanlæg, så ikke kun 100, men nu 200 kubikmeter vand kan renses i timen, ligesom der er blevet etableret en udligningstank uden for hallen.



Eneste ændring for brugerne er undervandsbelysning, og at vandet i stedet for at ramme ind i kanten nu løber ud i overløbsrender.