Mor til talentvindere: - Vi skal have champagne i bilen på vejen hjem

Aabenraa: Der var tårer, kæmpe krammere og et uforståeligt blik i øjnene på de to brødre Christoffer og Jonathan Eskjær Breitenkamp fra Aabenraa klokken 22.14 lørdag aften, da de blev udråbt til vindere af "Danmark har talent" og førstepræmien på 250.000 kroner.

Det samme skete på tilskuerrækkerne, hvor brødrenes familie ikke vidste, hvilket ben de skulle stå på efter sejren. Det fortæller brødrenes mor Jette Eskjær Aagaard.

- Det er helt surrealistisk det her. Drengene er helt færdige og lykkelige, og det er meget svært at beskrive alt det, der foregår lige nu. Først i top 5 og så top 3 og så vandt de. Det er totalt vildt, griner hun i telefonen fra studiet i København.

Hvad der skal ske nu, aner Jette Eskjær Aagaard ikke, for de to vindere er forsvundet backstage, men inden nåede 17-årige Jonathan dog at sige til sin mor, at han gerne bare ville hjem til Aabenraa.

- Nogle af hans venner har holdt fest her i aften for sammen at se ham i finalen, og dem vil han bare gerne hjem til, fortæller hun.

Det har dog også hele tiden været planen, at familien ville køre hjem til Aabenraa lørdag efter finalen, men det ændrer sejren måske på.

- Jeg regner med, at vi stadig tager hjem i nat, men nu må vi se. Hvis vi kører hjem, skal vi ihvertfald have champagne i bilen, smiler Jette Eskjær Aagaard.