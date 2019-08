Mor til handicappet mister retten til tabt arbejdsfortjeneste: - Jeg forstår det simpelthen ikke

Det kan være svært at tro, når hun sidder stille og hygger med sin mor i sofaen, men Alberte kan - når det hele koger over efter for mange indtryk og krav - bide, kradse, kaste med møblerne og banke hovedet ned i gulvet. Derfor er Anne Linnet Jessen også dybt frusteret over kommunens beslutning om, at hun ikke længere er berettiget til tabt arbejdsfortjeneste: - Alle de gamle rædsler dukker op, for jeg ved, hvor vi ender, hvis vi ikke passer på. Foto: Claus Thorsted