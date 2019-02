Mor til autist: Et alvorligt indgreb i min søns hverdag

Aabenraa Kommune har skåret fritidsdelen af et STU-tilbud til en 19-årig autist bort, og det forstår hans mor ikke. "Vi betaler for det i hans botilbud", lyder kommunens svar.

- Jeg fik en opringning en dag i august, imens jeg var på arbejde, hvor jeg fik at vide, at på grund af økonomi bliver det nu fra 9 til 13, siger Susanne Langendorff.

- Det er et alvorligt indgreb i hans hverdag, når man gør sådan. Han har vænnet sig til, at han er i STU fra klokken 9 til 15, og så bliver han kørt hjem. Det er normalt sådan, at alle beboere kommer hjem klokken 15. Nu kommer han hjem klokken 13 og er helt alene med pædagogerne på stedet, forklarer Susanne Langendorff.

Magnus Langendorff bor på Skovbo, som hører under Autismecenter Syd. Han er halvvejs gennem et tre-årigt STU-forløb - STU står for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse - men har med baggrund i økonomi fået skåret to timer af sin dag, så han er færdig klokken 13 i stedet for klokken 15.

Aabenraa: Som autist har man brug for trygge og faste rammer, men hvornår bliver prisen for høj til, at Aabenraa Kommune skal betale? Det er Susanne Langendorff, som er mor til 19-årige Magnus, stærkt uenig med kommunen i.

- Vores vurdering er, at når han har et botilbud, som han har på Skovbo, og ikke længere bor hjemme, så kan Skovbo give ham den pasning, han har brug for, når han er færdig i sit STU-tilbud, siger visitations- og myndighedschefen.

- Erfaringen har været, at Magnus er frustreret, og når han er det, kan han for eksempel finde på at åbne sit klædeskab og rydde det fuldstændigt. Og så reagerer han ved at sætte sig og stirre lige frem. Man kan se, han er en dreng, som tænker meget, men han kan ikke udtrykke det, desværre, fortæller Susanne Langendorff.

Susanne Langendorff har været til møde med kommunen og de institutioner, som Magnus er i kontakt med, men det ændrede ikke noget. Økonomien er ikke til mere, lød svaret. Hun fortæller, at hun i november mødtes med Magnus' sagsbehandler og Bjarne Ipsen, der er visitations- og myndighedschef i Aabenraa Kommune. Og her var svaret igen økonomi.

Afviser at betale to gange

Og så er der en ganske væsentlig pointe, mener Bjarne Ipsen. De to timer, som Magnus Langendorff er blevet beskåret med, er ikke skoletimer. Det er et fritidstilbud, som ligger i forlængelse af STU-undervisningen på samme adresse.

- Vi har en borger, som har et botilbud, hvor kommunen betaler for, at der er pædagoger ansat til at passe ham. Når han så er færdig med sit undervisningstilbud, som i det her tilfælde er på 1180 timer om året, så kører han hjem, ligesom alle andre, der går i skole. Vi har personale ansat til at passe ham, når han kommer hjem, forklarer Bjarne Ipsen.

- Vi har en anden borger, som bor hjemme hos sin mor og far. Her siger vi, at det er ikke det samme som at komme et sted hen, hvor der er pædagoger, så dén borger bliver ved med at have fritidstilbuddet, uddyber Bjarne Ipsen.

Det vil ofte være i forbindelse med, at man fylder 18 år eller flytter hjemmefra til et botilbud med døgnbemanding, at bevillingen af fritidstilbud tages op til vurdering.