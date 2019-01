Mor og far kører 1400 kilometer for at se Claudia spille

SønderjyskE-målmand Claudia Rompen har sin egen, private fanklub på lægterne i Arena Aabenraa. Hendes forældre kører med glæde de knap 1400 kilometer frem og tilbage fra det sydlige Holland for at følge deres 21-årige datters hjemmekampe.

- Der er da nogle, der siger, vi er skøre. Men vi elsker håndbold, og i Holland er det sådan, at hvis du spiller håndbold, så må du køre efter det, forklarer Dymphie Rompen, der sammen med sin mand har været chauffør for Claudia, siden hun var fem. Sådan er det, når man bor i en by, der består af en gård og fire køer, som moren grinende beskriver hjemstavnen Mechelen, der ligger lige ved grænsen til Tyskland.

Siden deres yngste datter, 21-årige Claudia, for halvandet år siden skrev kontrakt med SønderjyskE Damehåndbold, har de været i Aabenraa et utal af gange. Det er ikke mange hjemmekampe, de har misset, selv om det - på en god dag - er en tur på seks timer. På en dårlig ti. Hver vej. Man vænner sig til det, som de siger.

Willem og Dymphie Rompen driver deres eget transportfirma, Willem Rompen Int. Transporten BV - et familieforetagende, der blev grundlagt i 1928. Derudover er Willem Rompen frivillig i det lokale brandværn. Claudia har en ældre søster, Miranda på 24 år, der sammen med sin mand bor i nærheden af Mechelen. Så hun har opgaven med at fodre kaninen - der i øvrigt er Claudias - når forældrene er i Danmark.

Claudia Rompen synes, det er dejligt, at hendes forældre gerne kører den lange vej til Aabenraa for at se hende spille: - Det er med til at give mig ekstra motivation, og det er også godt at have dem at snakke med, hvis jeg har haft en dårlig kamp, fordi de kender mig så godt. Foto: Claus Thorsted

- Ja, selv om der er 1000 tilskuere, så ved Claudia, hvor han er. Hun søger hans blik, og så giver han hende et "kom igen", når hun har brug for det, siger Dymphie Rompen.

- De sidste tre år, inden hun kom til SønderjyskE, spillede hun så i Venlo, der ligger to timers kørsel fra, hvor vi bor. Venlo spiller i æresdivisionen, og vi kørte med fanbussen rundt til alle kampene. Med kørslen hjemmefra blev det ofte ture på 12 timer. Så vi er vant til at rejse, siger Willem Rompen, der er den, datteren tyr til, når det kommer til det sportslige.

Da Claudias talent for at redde bolde viste sig at række længere end til klubben i nabobyen, var et klubskifte nødvendigt. Fem-seks gange om ugen var der tre kvarters kørsel hver vej til træning og kampe.

Den hvide Nissan får kørt nogle kilometer og ofte med bagagerummet fyldt på vej mod nord. Andre end Claudia har nemlig fået smag for varer, der kun kan fås i Holland, og så hænder det også, at mor Dymphie har en enkelt eller to portioner mad med til fryseren til dage, hvor træningen ligger sent. Foto: Claus Thorsted

- Jeg fik kontakt til to tidligere landsholdsspillere i Danmark, jeg sendte mails og videoer, og så fik vi kontakt til to danske klubber: SønderjyskE og Vendsyssel, fortæller han om arbejdet.

- I Holland er håndbold populært, men du kan kun nå et vist niveau dér. Skal du udvikle dig yderligere, skal du til enten Tyskland eller Danmark, forklarer han, og da datteren var mest stemt for Danmark, fordi spillet her er mere teknisk end i Tyskland, gik han i gang med at google: Manager, handball, Denmark.

Det var derfor også helt naturligt, at det var farmand Willem, der for to år siden kastede sig ud i opgaven med at hjælpe med at finde ud af, hvad pokker man gør, når man gerne vil til udlandet og spille.

Landshold er målet

Det endte som bekendt med SønderjyskE, og det fortryder hverken datter eller forældre. Claudia Rompen er faldet ekstremt godt til i klubben og i byen, og forældrene nyder også at komme her. De har fået gode venner blandt de andre forældre og fans, og Dymphie Rompen fortæller glad, hvordan en af de andre mødre tog Claudia med hjem til sig selv et par dage, da hun på et tidspunkt lå med høj feber.

- Vi var ellers klar til at starte bilen og hente hende hjem. I begyndelsen var det svært, fordi hun var helt alene heroppe, og der ikke var andre hollændere, men nu har hun det rigtig godt. Der bor et virkelig rart, ældre ægtepar i lejligheden under hendes, hun har fået en kæreste, og så er spillerne gode til at aftale at spise sammen eller lave andre ting sammen, siger forældrene, der derfor også håber, at det kan blive til en ny kontrakt for datteren.

- Det er helt sikkert førstevalget, for vi er ikke sådan nogle, der er et sted i dag og et andet sted i morgen. Man bygger op og slutter godt, inden man går videre til det næste, forklarer Willem Rompen, der krydser fingre for, at det lykkes sønderjyderne at rykke op i denne sæson:

- Det vil være det bedste for holdet - og for Claudia, for hun vil gerne fortsat være inde i billedet til det hollandske landshold, og det kræver, at man spiller i den bedste række.