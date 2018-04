Moonlight Brothers hyldet i Aabenraa: - Det her er for vildt

Søndag eftermiddag blev Moonlight Brothers fejret i Aabenraa med en stor surprisefest. Flere hundrede var mødt op for at hylde vinderne af "Danmark har talent."

- Jeg havde godt luret den lidt, fordi vi "tilfældigvis" mødte min far og hans kæreste. Men at der ville være så mange, det er helt vildt, fortalte en glad og meget rørt Christoffer Eskjær Breitenkamp.

Her var flere hundrede venner, familie, bekendte, danseelever og forældre mødt op for at hylde Moonlight Brothers, og det havde brødrene ikke forventet.

16 timer efter, at Moonlight Brothers vandt TV2's talentshow "Danmark har talent", ventede der en kæmpe surprisefest hjemme i Aabenraa for brødrene Christoffer og Jonathan Eskjær Breitenkamp.

Brødrene Christoffer og Jonathan Eskjær Breitenkamp vandt lørdag aften TV2's talentshow "Danmark har talent".Her stillede brødrene op som Moonlight Brothers med et humoristisk danseshow. De dystede med ni andre om sejren og den medfølgende check på 250.000 kroner. Inden finalen havde brødrene joket med, at de ville bruge pengene på pølsemix, hvis de vandt. Det blev også til en enkelt søndag eftermiddag efter hyldesten, men ellers ved de ikke, hvad pengene skal bruges til. Det nærmeste man kan komme på et svar er fælles oplevelser og udvikling af deres dans. Til daglig er 27-årige Christoffer Eskjær Breitenkamp pædagogmedhjælper og danselærer, mens 16-årige Jonathan stadig går i skole.

- Sikke en rejse, I har været på

Efter at have sundet sig ventede der krammere og high-fives fra de mange gæster, og et ønske om et billede sammen med vinderne fra de fleste af Christoffers mange danseelever i AB Dance.

Der ventede også en tale fra ét af de mennesker, som har betydet mest for de to brødres udvikling inden for dansen. Nemlig deres tante og ejer af AB Dance, Ann-Berit Aagaard.

- Sikke en rejse, I har været på. Jonathan, jeg ved, du ser et stort lys i Stoffer ligesom mange andre herinde gør. Men du kan godt selv. Tro på dig selv, for du kan godt, sagde hun, mens gæsterne klappede, og Christoffer Eskjær Breitenkamp gav en krammer til sin lillebror.

- Til dig, Stoffer, vil jeg gerne sige: Ingen AB Dance uden dig. Den rejse, du har været på her, ved jeg, har været et kæmpe pres for dig. Du har været bange for ikke at slå til, men du slår til. Du er et fantastisk menneske. Nyd berømmelsen, og ligemeget hvor denne rejse tager jer hen, så vil vi og alle andre herinde være her for jer, sagde Ann-Berit Aagaard.

Med sejren fulgte en check på 250.000 kroner, som brødrene endnu ikke ved, hvad de vil bruge på.