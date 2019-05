Mogens Dall: Det gælder om at læne sig ud af vinduet og sige sin mening

- Og så er Aabenraa en god kreds, med cirka 50 procents chance for at blive valgt. Det er en ære, at de vil pege på mig som deres kandidat, tilføjer han.

- Ved at stille op til Folketinget får jeg en chance for at bringe det almindelige Danmark ind på Christiansborg. Jeg vil ikke risikere at blive 75 år og ærgre mig guld og grøn og en masse andre farver, fordi jeg ikke benyttede chancen, mens jeg havde den, siger Mogens Dall.

Venstres kandidat i Aabenraa-kredsen vil nemlig meget gerne høres af dem, der bestemmer, for han føler, at han taler på vegne af mange, der ikke er vant til at blive hørt - først og fremmest i landbruget, men også når det gælder sønderjyder generelt.

Sådan lyder Mogens Dalls forklaring på, at han valgte at stille op til Folketinget.

Mogens Dall er landmand og driver en slægtsgård syd for Bovrup.Han er gift med Bente, der er sygeplejerske, og parret har to børn. Mogens Dall har været formand for LandboSyd de seneste ti år. Det er første gang, han er opstillet til Folketinget.

Partiet Venstre

Mogens Dall har været medlem af Venstre så længe, at han ikke kan huske, hvornår han meldte sig ind. Og han er troskaben selv. Han har aldrig været medlem af andre partier og har heller ikke stemt på andre partier.

- Det findes nok ikke noget parti, man er 100 procent enig med, og jeg har også nogle udfordringer med Venstre. Men det er jo et parti, der mener, at man selv videst muligt skal bestemme over sine egene penge og samtidig går ind for, at vi skal have et velfærdssamfund.

- Udfordringerne? Jo der er jo det med By-venstre og Land-venstre. Vi har ikke altid let ved at forså hinanden, men det går jo begge veje.

- Min drøm er at komme til at sidde i et udvalg i Folketinget og så bidrage med min viden om, hvordan tingene ser ud ude i virkeligheden, siger kandidaten, der til daglig driver landbrug syd for Bovrup og beklæder posten som formand for LandboSyd.