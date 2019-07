Møgsag koster kassen: Entreprenør mister millioner

En enkelt tabsgivende sag har kostet millioner for entreprenørvirksomheden Chr. Johannsen A/S.

Rødekro: - Ledelsen anser resultatet for at være utilfredsstillende. Årets dårlige resultat kan henføres til enkeltstående tabsgivende sag.

Sådan falder ordene i årsrapporten for entreprenørvirksomheden Chr. Johannsen i Rødekro, der netop er blevet offentliggjort. Årsregnskabet for 2018/2019 viser godt nok et overskud på 69.000 kroner, men det er et markant fald i forhold til forrige regnskabsperiode, hvor virksomheden landede et overskud på lidt over 7,2 millioner kroner.

Det er en bestemt opgave, der er faldet mere end uheldigt ud og nærmest udslettet overskuddet. Virksomhedens direktør ønsker dog ikke at løfte sløret for, hvad der er gået galt.

- Jeg har ikke lyst til at forklare, hvad det er for en sag, men det er en sag, der har taget hele det normale overskud. Det er heldigvis et afsluttet kapitel nu, siger Ole Kristensen.