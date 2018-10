Mødtes på nettet: Mand truede kvinde med vodkaflaske og voldtog hende

En 39-årig mand fra Fredericia havde anket byrettens dom på tre års fængsel for farlig vold og voldtægt af en 37-årig kvinde fra Rødekro. Landsretten kvitterede med at stadfæste dommen. Den dømte overvejer nu at søge om lov til at anke til Højesteret.

Rødekro: En 39-årig mand fra Fredericia skal forblive i fængsel, efter han er dømt skyldig i voldtægt og legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter.

Han havde ellers anket byrettens dom fra tidligere i år på tre års ubetinget fængsel til frifindelse, men ved Landsretten i Sønderborg valgte domsmandsretten tirsdag at stadfæste dommen.

Episoden, han er dømt for, udspillede sig fredag aften den 9. februar og natten til lørdag den 10. februar i en 37-årig kvindes hjem i Rødekro. Her tildelte han ifølge tiltalen kvinden flere slag i ansigtet med flad hånd og et slag på kroppen med knyttet hånd. Derudover sparkede han hende på kroppen og tog fat om hendes hals med den ene hånd og klemte til, ligesom han kastede en vinflaske efter hendes hoved, som hun dog ifølge sin forklaring dukkede sig for, så den i stedet ramte væggen.

I forlængelse af den episode forlangte han ifølge tiltalen, at kvinden skulle have samleje med ham. Det afviste hun, hvorefter han holdt en halvanden liters vodkaflaske over sit hoved i en truende position. Det fik kvinden, imod sin vilje og af frygt for yderligere vold, til at lade ham have samleje med sig.