Modstandere af jollehavn: Loddenhøj Strand er for børn

- Den million kroner, som kommunen har afsat, kan gå til et parkeringsområde og til i det hele taget at få ordnede forhold på land, siger Birthe Schultz.

Foreningen Loddenhøj Bevar Naturstranden er derfor nået til den konklusion, at den rigtige løsning er at nøjes med et slæbested. Det bør ligge ved feriekolonien i den sydlige ende af Loddenhøj Strand, og foreningen vil selv finde pengene til slæbestedet.

- Vi har været i gang med at undersøge behovet, og der er faktisk ledige bådpladser andre steder på Løjt Land - blandt andet ved Skarrev, siger Birte Schultz, som er en af de sommerhusejere, der har kæmpet mod planerne om en jollehavn ved Loddenhøj, lige siden planerne kom frem for cirka seks år siden.

LODDENHØJ: Ifølge foreningen Loddenhøj Bevar Naturstranden er der mange gode argumenter for, at der ikke skal ligge en jollehavn ved Loddenhøj Strand. En af de væsentligste er, at der ikke er brug for sådan en havn.

På Loddenhøj Strand ligger allerede en bådebro, og brugerne mener, at de har en hævdvunden ret til at have broen liggende netop der.Hvis Loddenhøj Jollelaug får lov til at anlægge en jollehavn på det ønskede sted, kommer bådebroen til at ligge i vejen. Birte Schultz fortæller, at de sommerhusejere, der bruger broen, vil gå rettens vej, hvis broen fjernes.

Argumenterne frem

Birthe Schultz håber, at der er rigtig mange af de høringsberettigede, der vil benytte chancen for at give deres mening til kende inden den 3. oktober. Denne dag udløber kommunens frist for at komme med ideer og forslag til placering af en jollehavn.

- Jo flere holdninger, der kommer frem, jo bedre er det da. Det er jo en fantastisk mulighed, vi har fået, at kommunen nu sender det her i høring fastslår hun.

Høringen er sat i værk, fordi Loddenhøj Jollelaug, der arbejder for at få etableret en jollehavn ved bækkens udløb på Loddenhøj Strand, har bedt kommunen om at lave en lokalplan for området.

I det oplæg til høring, som kommunen har lavet, er der skitseret fire forskellige løsninger:

Den første er en placering ved bækkens udløb. Nummer to er en placering ved den sydlige del af stranden, og den tredje er en placering ved Barsø Landing. Endelig er der en fjerde mulighed, og det er slet ikke at etablere en jollehavn. Det er denne løsning, som foreningen Loddenhøj Bevar Naturstranden foretrækker.

Loddenhøj Jollelaug satser på sin side udelukkende på at få placeret jollehavnen ved bækkens udløb, som det hele tiden har været planen.

Laugets formand Carsten Lau Kjærgaard har tidligere overfor JydskeVestkysten slået fast, at han er formand for en forening, der har til formål at få en jollehavn anlagt ved Loddenhøj og ikke andre steder.