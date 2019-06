Modstandere: Lokalplan for jollehavn bygger på forkerte tegninger

Modstanderne af jollehavnen ved Loddenhøj har sendt en 17 sider lang indsigelse til kommunen. De mener blandt andet, at ny lokalplan muliggør en mole, der ligger ti meter for langt ude i havet i forhold til det, Kystdirektoratet har givet tilladelse til.

- Ved at flytte østmolens top ud på 60 meter, øger man afstanden med hele 20 procent helt udenom tilladelsen, lyder det fra Søren Düwel, som er en af de medlemmer af foreningen Bevar Loddenhøj Naturstrand, som har været med til at udarbejde indsigelsen.

De mener blandt andet, at de tegninger, som ligger til grund for den tilladelse, som Kystdirektoratet har givet til at anlægge en jollehavn, ikke stemmer overens med de tegninger, som Aabenraa Kommune har brugt, da lokalplanforslaget blev lavet.

En ny lokalplan, der giver Loddenhøj Jollelaug mulighed for at føre planerne om en jollehavn ud i livet, har været i høring, og modstanderne af planerne har sendt en 17 sider lang indsigelse til lokalplanen.

Den lokalplan, der netop har været i høring er den anden lokalplan, som kommunen har udarbejdet for at gøre det muligt at anlægge en jollehavn ved Loddenhøj Strand.Den første lokalplan blev erklæret ugyldig af Planankenævnet, fordi den ikke indeholdt tilstrækkelig med visualiseringer af, hvordan jollehavnen vil komme til at se ud, når den står færdig.

Ikke et komma

Carsten Lau Kjærgaard, der er formand for Loddenhøj Jollelaug, mener dog ikke, at Søren Düwels udlægning er korrekt.

- Det passer ikke. Det oplæg, der er lavet lokalplan ud fra, stemmer nøjagtig overens med den ansøgning, der oprindelig blev sendt til Kystdirektoratet, siger han.

- Der er måske en anden detaljeringsgrad i tegningerne, men der er ikke ændret et komma i det tekniske, tilføjer han.

Foreningen Bevar Loddenhøj Naturstrand hæfter sig også ved, at Loddenhøj Jollelaug ikke har søgt om en tilladelse til at etablere en sejlrende ind til Jollehavnen. Foreningen mener, det vil blive nødvendigt med en sejlrende, da vanddybden i selve havnen skal være halvanden meter, mens der kun er en meter dybt lige uden for havnen.

- Lokalplanen bygger simpelt hen på forkerte tegninger, som kommunen har fået fra jollelauget, siger Birthe Schultz, der er formand for Foreningen Bevar Loddenhøj Naturstrand.

- Vi har ikke søgt om at anlægge en sejlrende, for det vil ikke blive nødvendigt. Det kan det blive senere, fordi kysten hele tiden ændrer sig, men vi har fået at vide af Kystdirektoratet, at vi i givet fald blot kan søge om lov til at lave en sejlrende, siger Carsten Lau Kjærgaard fra Loddenhøj Jollelaug.