Larm om natten og faldende værdi på ejendommene er et par af de ting, som modstanderne af et diskotek på Storetorv fremhæver i deres kamp mod kommunens nye lokalplan. Fristen for at komme med indsigelser udløber den 3. september.

Aabenraa: De har vundet én gang, og nu håber de at gøre det igen. Indehavere af ejendomme nær diskoteket på Storetorv 7 i Aabenraa ruster sig til en ny kamp for at få kommunen til at opgive lokalplan.

De fremhæver blandt andet, at diskoteker, der holdet åbent i nattetimerne, i følge Miljøstyrelsen bør placeres i miljøklasse fire. Men den nye lokalplan for diskoteket på Storetorv, som byrådet har sendt i høring, tillader kun virksomheder i miljøklasse et til tre.

- Ifølge Håndbog for Miljø og Planlægning fra Miljøministeriet, skal virksomheder i miljøklasse fire ligge mindst 100 meter fra beboelse. Og det gør Diskotek Seven ikke. Det kniber selv, hvis diskoteket er i miljøklasse tre. Så skal det ligge mindst 50 meter fra beboelse, og de nærmeste lejligheder ligger betydeligt tættere på Seven, siger Jens Jørgen Nielsen, der selv bor i Søndergade ikke langt fra diskoteket.

Kjeld Holm, der ejer naboejendommen, understreger at der slet ikke hører udenomsareal til diskoteksbygningen. Det er nemlig ham, der ejer den gård, der grænser op til diskoteket.

Kjeld Holm har allerede sendt en indsigelse til kommunen om den nye lokalplan, og Jens Jørgen Nielsen er på vej med sin indsigelse.

Kommunen kan også vente indsigelser fra andre ejere af ejendomme i området - blandt andre Henning Skriver og René Damkjær.

De fire arbejder sammen om at forhindre, at diskoteket på Storetorv lovliggøres.